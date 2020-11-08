Шампунь для кудрявых волос: эксперт дала простые советы, на что стоит обращать внимание при выборе

Как выбрать шампунь для кудрявых волос, рассказала эксперт Фото: Мария ЛЕНЦ

Шелковистые и кудрявые волосы - такое красивое "приданное" хотят иметь многие девушки. Однако для придания им настоящего здорового вида стоит помнить о средствах по уходу. Основатель бренда для кудрявых Curl Rock and Roll Екатерина Василенко рассказала kp.ru, на что необходимо обращать внимание при подборе шампуней для вьющихся волос.

Есть много вещей, которые стоит учитывать при выборе ощущающего средства, но точно можно выделить два главных правила, считает эксперт. Первое - хорошее очищение кожи головы, а второе - сохранение здоровой длины.

- За первое отвечают современные ПАВы - это мягкие альтернативы жестким сульфатам. Вот некоторые из них: децил глюкозид, лаурил глюкозид, коко глюкозид, кокоил глутамат, лауроил глутамат, кокамидопропилбетаин и т.д. Для меня важно отсутствие силиконов, поскольку при регулярном использовании они образуют довольно плотную пленку на волосах, что препятствует проникновению влаги. А ведь ключевая задача всех кудрявых – это активное увлажнение и сохранение влаги в волосах на этапе мытья, - объяснила Василенко.

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