Итоги выборов президента США: последние новости на 8 ноября 2020

Кто победил на президентских выборах в США, станет понятно позже Фото: REUTERS

В Соединенных Штатах продолжается подведение итогов прошедших 3 ноября выборов президента США. Мы собрали последние новости на 8 ноября 2020 года.

Накануне кандидат от Демократической партии Джозеф Байден заявил о своей победе по итогам завершившегося подсчета голосов в Пенсильвании. Победа в этом штате дала ему общим счетом 273 голоса выборщиков - на 3 больше, чем нужно для победы. Спикер палаты представителей конгресса Нэнси Пелоси тоже объявила, что демократ получил мандат избирателей, и вскоре станет избранным президентом Соединённых Штатов.

Между тем, действующий президент Дональд Трамп убежден, что победил именно он, и намерен отстаивать свою победу в суде и добиваться пересчета голосов в ключевых штатах. Американский лидер также заявил, что выигрывает выборы президента в США с «исторически рекордными» цифрами, если считать только «законные» голоса. Таким образом он намекнул на массовые нарушения выборных процедур и манипуляции с голосованием по почте.

Его адвокат Рудольф Джулиани сообщил, что в связи с допущенными демократами нарушениями при голосовании в суды подано множество «крупных и мелких» исков. По его словам, «это будет большое дело».

Американский сенатор-республиканец Линдси Грэм, возглавляющий сенатский юридический комитет, заявил, что «все заслуживающие доверия утверждения о нарушениях» во время президентских выборов в Соединенных Штатах будут расследованы самым тщательным образом.

В 20-00 по времени восточного побережья США (4-00 мск) Джо Байден выступил с обращением к нации, фактически, как избранный глава государства. Он поблагодарил избирателей за поддержку и пообещал быть президентом для всех граждан, независимо от того, кого они поддерживали на выборах.

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