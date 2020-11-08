Город Шуша в Нагорном Карабахе перешел под контроль Азербайджана

Ильхам Алиев Фото: Анатолий ЖДАНОВ

Второй по величине город непризнанной Нагорно-Карабахской республики Шуши перешел под контроль Баку. Такое заявление сделал глава Азербайджана Ильхам Алиев в обращении к нации.

«Город Шуша освобожден от оккупации», - заявил азербайджанский лидер в своем обращении, который транслировал Гостелеканал АЗТВ.

Ранее представитель Министерства обороны Армении Арцрун Ованнисян заявил о «тяжелых и решительных боях» за Шуши. «Тяжелые и решительные бои ведутся за Шуши. Победы нашим героям», - написал он в соцсети Facebook.