Может ли человек заразиться гепатитом, когда делает тату, рассказал эксперт

Рассказываем про тату и хронический гепатит
Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ
Многие люди набивают на своем теле различные татуировки и даже не подозревают об опасности этой процедуры, ведь раньше было не редкостью, когда человек мог заразиться после процедуры чем-нибудь нехорошим. Директор сети специализированных клиник «Гастроэнтерологический центр», доктор медицинских наук Владимир Алянгин рассказал kp.ru о рисках заражения гепатитом, когда делает "татуху".
Эксперт отметил, что несколько десятков лет назад условия, в которых людям набивали на рисунки, вводя краску под кожу, заметно изменились и усовершенствовались.
- Лет 20-30 назад такое было сплошь и всюду. Татуировки набивали в условиях антисанитарии при помощи подручных средств, зачастую использовали одну иглу для нескольких человек, - говорит Владимир Алянгин. - Сейчас такое практически исключено.
По мнению врача, теперь отношение к тату склоняется в сторону нового вида искусства - на это тратится много денег, используются качественные инструменты и одноразовые расходные материалы
- Сейчас доктора со случаями заражения гепатитом в тату-салонах практически не сталкиваются, - пояснил Алянгин.
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