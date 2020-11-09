В Минобороны подтвердили гибель трех военных при стрельбе на военном аэродроме под Воронежем

Напавший на военных Макаров. Ориентировка из группы правительства области

Министерство обороны России подтвердило, что в результате при нападении солдата на территории воинской части в Воронежской области погибли трое военных.

Как передает РИА «Новости» в военном ведомстве уточнили, что солдат из суточного отряда утром в понедельник, 9 ноября, на военном аэродроме напал на прибывших туда для проверки должностных лиц. По данным сотрудника местной станции скорой помощи все произошло в 05:45.

Правительство Воронежской области сообщает, что нападающим оказался 20-летний Антон Макаров, служивший срочную службу на аэродроме «Балтимор». Одну из своих жертв преступник зарубил топором. Именно у своей первой жертвы солдат отнял оружие, из которого застрелил ещё двоих. Жертвами нападения стали майор Сергей Ермолаев, ефрейтор Сергей Кажокин и рядовой Нинаил Акталиев

Как писал сайт kp.ru, инцидент произошел на военном аэродроме «Балтимор». После стрельбы солдат сбежал с территории воинской части. Нападавшего, который скрылся с оружием, разыскивают командование воинской части и правоохранители. Один пострадавший выжил после стрельбы, и находится в реанимации.