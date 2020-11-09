Известый порноактер поддержал Артема Дзюбу и предложил ему работу

Легендарный порноактер Рокко Сиффреди заступился за российского футболиста Артема Дзюбу. Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Легендарный итальянский порноактер Рокко Сиффреди заступился за российского футболиста Артема Дзюбу, которому устроили травлю из-за попавшего в сеть домашнего видео.

Звезда пикантного кино опубликовал ролик Артема у себя в социальной сети и написал, что у него прекрасные данные для порноиндустрии. Сиффреди предложил футболисту попробовать себя в новом амплуа.

Напомним, накануне в российских СМИ появилась новость о том, что Артем Дзюба отстранен от предстоящих ноябрьских матчей сборной. Этом в понедельник подтвердил главный тренер сборной России по футболу Станислав Черчесов.

За Дзюбу уже вступились звезды российского шоу-бизнеса. Так, Ксения Собчак, Константин Богомолов, Мария Кожевникова, Филипп Киркоров и многие другие возмутились фактом посягательства на личную жизнь спортсмена.