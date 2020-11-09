Армения поможет России установить обстоятельства крушения Ми-24. Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Пресс-секретарь минобороны Армении Шушан Степанян заявила, что армянская сторона окажет помощь России в установлении обстоятельств в связи c падением вертолета Ми-24.

"Армения окажет российской стороне экспертное и информационное содействие для установления всех обстоятельств произошедшего", - передает РИА Новости слова Степанян.

Ранее Минобороны РФ сообщило, что российский МИ-24 был сбит в воздушном пространстве над территорией Армении вне зоны боевых действий. Вертолет потерпел крушение в ущелье рядом с населенным пунктом Ерасх. Стало известно, что вертолет подвергся огневому воздействию с земли из ПЗРК.

В результате трагедии погибли два летчика, еще один член экипажа был эвакуирован с травмами средней тяжести. Ему оказывается медицинская помощь.

Баку признало факт, что ВС страны по ошибке сбили российский вертолет Ми-24. Власти принесли свои извинения семьям погибших и готовы компенсировать потери на сколько это возможно.