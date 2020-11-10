«Газпром» предложил пересмотр цены на газ для Польши, сообщила PGNiG Фото: REUTERS

Российская компания «Газпром» подала заявку на пересмотр установленной в «Ямальском контракте» цены на газ, который поставляется в Польшу. Об этом во вторник, 10 ноября, говорится в заявлении польской нефтегазовой компании PGNiG.

Правление организации сообщило, что вчера, 9 ноября, получило заявку от «Газпрома» на пересмотр контрактной цены топлива, поставляемого на территорию Польши на основании договора купли-продажи природного газа, подписанного в 1996 году – так называемого «Ямальского контракта». При этом в заявке речь идет об увеличении предусмотренной цены газа.

Руководство PGNiG заявило, что такой запрос о пересмотре цены – «необоснованный и не соответствует описанным в Ямальском контракте требованиям, поэтому является бесполезным».

Напомним, что в начале текущего месяца польская нефтегазовая компания подала «Газпрому» заявку об уменьшении цены на газ, поставляемый в Польшу, сославшись на положения Ямальского контракта.