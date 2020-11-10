Роспотребнадзор оценил ситуацию с коронавирусом в России Фото: Иван МАКЕЕВ

Пока преждевременно говорить о пике заболеваемости коронавирусной инфекцией, поскольку ситуация с пандемией в России остается крайне нестабильной. Об этом во вторник, 10 ноября, сообщила заместитель руководителя по клинико-аналитической работе ЦНИИ Эпидемиологии Роспотребнадзора Наталья Пшеничная в ходе беседы с журналистами.

- Ситуация оказалась очень нестабильной, поэтому говорить о пике коронавируса пока что рано. После пары дней более-менее стабильных цифр по ежедневно регистрируемым новым случаям заражения заболеваемость опять пошла вверх. В настоящее время мы находимся в фазе роста, еще какое-то время он будет продолжаться. В основном, за счет регионов, - объяснила эксперт.

Наталья Пшеничная отметил, что увеличение заболеваемости в разных российских регионах началось в разное время, поэтому и пик его придется на разные периоды. При этом сроки роста в отдельных регионах могут колебаться в пределах двух-трех недель.

Как сообщал сайт Kp.ru, за последние сутки в России медики выявили 20 977 новых зараженных коронавирусной инфекцией во всех регионах. Общее число инфицированных с начала пандемии достигло отметки в 1 817 109.