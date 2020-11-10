Лавров обсудил с главой МИД Азербайджана сбитый российский вертолет Фото: REUTERS

Российский министр иностранных дел Сергей Лавров обсудил с главой МИД Азербайджана инцидент со сбитым российским вертолётом Ми-24. Баку вновь принес извинения за эту трагедию

Российская сторона настаивает на проведении Азербайджаном полноформатного расследования инцидента со сбитым российским вертолётом.

Пресс-служба азербайджанского внешнеполитического ведомства отметила, что во время телефонного разговора министров 10 ноября Джейхун Байрамов выразил благодарность России за усилия по обеспечению мира в регионе.

Как ранее сообщал сайт kp.ru, в МИД России заявили, что дальнейшие шаги по сбитому азербайджанскими военными российскому воздушному судно будут определены после расследования.

Напомним, что Азербайджан сбил Ми-24 недалеко от своей границе. В Баку сообщили, что сделали это «по ошибке» и пообещали выплатить России компенсацию. В результате трагедии погибли два члена экипажа, один получил серьезные ранения.