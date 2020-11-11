Мишустин подписал постановление о расширении поддержки классных руководителей Фото: Олег УКЛАДОВ

Глава российского правительства Михаил Мишустин в среду, 11 ноября, подписал постановление о расширении поддержки классных руководителей. Теперь выплату в пять тысяч рублей будут получать педагоги всех школ страны. Об этом сообщает пресс-служба кабинета министров.

- Педагоги абсолютно всех школ России будут получить выплату за классное руководство. Вознаграждение на сумму пять тысяч рублей полагает также учителям из образовательных учреждений, подведомственных федеральным органам исполнительной власти: например, министерства иностранных дел, Минкультуры, Минтранспорта и МЧС, - говорится в заявлении.

Решение о расширении поддержки классных руководителей было принято российским правительством по поручению главы государства Владимира Путина.

Напомним, что с сентября текущего года по инициативе президента педагогам российских школы должны выплачивать доплату в пять тысяч рублей, если они являются классными руководителями. При этом за учителями сохраняются все ранее назначенные региональные выплаты. На начало текущего года по стране насчитывалось более 830 тысяч классных руководителей.