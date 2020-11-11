Пашинян заявил, что подписал соглашение по Карабаху для избежания коллапса

Пашинян заявил, что подписал соглашение по Карабаху, чтобы избежать коллапса Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил, что подписал соглашение по Нагорному Карабаху, чтобы избежать военного коллапса. Об этом политик сообщил в среду, 11 ноября, во время эфира на своей странице в социальной сети Facebook.

- Если боевые действия продолжились бы, то была бы крайне высокая вероятность падения Степанакерта, Мартуни, Аскерана. Тысячи наших солдат могли бы оказаться в окружении, то есть случился бы коллапс. Мы были вынуждены подписать данное соглашение о прекращении войны, - заявил Никол Пашинян.

Напомним, что 10 ноября начало действовать заявление о полном прекращении огня и всех военных действий в Нагорном Карабахе. Данное совместное заявление сделали 9 ноября президент России, глава Азербайджана и армянский премьер-министр. В соответствии с договором, в частности, азербайджанская и армянская стороны останутся на занятых позициях, а в Карабахе будут размещены российские миротворцы.

Ранее Никол Пашинян говорил, что пошел на подписание данного соглашения по настоянию армянской армии, которая сообщило ему об «исчерпанном ресурсе» и проблемах с мобилизацией для продолжения боевых действий.

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