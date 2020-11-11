США грозят страховым и сертификационным компаниям санкциями из-за «Северного потока – 2» Фото: GLOBAL LOOK PRESS

В Конгрессе США были достигнуты договоренности о том, что под американские санкции из-за строительства газопровода «Северный поток – 2» могут подпасть страховые и сертификационные компании, которые сотрудничают с судами России, завершающими проект. Об этом во вторник, 10 ноября, пишет издание Bloomberg, ссылаясь на собственные источники.

Согласно их данным, санкции включат в поправку к военному бюджету на следующий год. Документ могут принять до конца 2020 года, при этом ограничения не коснутся Германии или германских официальных лиц.

Этим летом Палата представителей и Сенат американского Конгресса уже одобрили свои версии проекта оборонного бюджета. В двух версиях документа были некоторые разночтения, в том числе по «Северному потоку – 2». В частности, глава комитета по иностранным делам Палаты представителей настаивал на том, чтобы в законопроекте содержалось требование к Вашингтону уведомлять о подготовке к введению санкций своих союзников.

Ранее министр иностранных дел Германии заявил, что власти ФРГ рассматривают приостановку строительства газопровода "Северный поток - 2", в качестве реакции на инцидент с российским блогером Навальным.