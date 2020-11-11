Эффективность вакцины «Спутник V» на третьем этапе испытаний достигла 92% Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Эффективность российской вакцины от коронавирусной инфекции «Спутник V» на третьем этапе испытаний достигла отметки в 92 процента. Об этом сообщают эксперты Российского фонда прямых инвестиций в среду, 11 ноября, в официальном аккаунте препарата в Twitter.

- Во время исследований оценили эффективность среди более 16 тысяч добровольцев через 21 день после первой дозы препарата. Эффективность вакцины составила 92 процента. Наблюдение за 10 тысячами привитых среди дополнительных волонтеров вне клинических испытаний подтвердило этот показатель, - говорится в сообщении.

Отмечается, что полученную информацию будут публиковать в одном из ведущих мировых рецензируемых научных медицинских изданий. Публикация пройдет сразу после независимой оценки международными экспертами-эпидемиологами и позволит начать массовую вакцинацию в ближайшие недели.

На сегодняшний день первую дозу вакцины от коронавирусной инфекции российского производства получили более 20 тысяч добровольцев, более 16 тысяч уже привиты первой и второй дозой препарата.

Как ранее сообщал сайт Kp.ru, по заявлению министерства иностранных дел, Россия в настоящее время имеет «серьезные договоренности» с Индией и Бразилией по созданию и регистрации вакцины от новой коронавирусной инфекции.