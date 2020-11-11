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Живущий на Украине автор песен Ольги Бузовой сказал, сколько стоят ее хиты

Знаменитая исполнительница тратит на новые композиции тысячи долларов
Елена АКИМОВА
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Живущий на Украине автор песен Ольги Бузовой сказал, сколько стоят ее хиты

Живущий на Украине автор песен Ольги Бузовой сказал, сколько стоят ее хиты

Фото: Иван МАКЕЕВ

Стало известно, сколько денег Ольга Бузова тратит на свои хиты. Знаменитая исполнительница заказывает песни у разных авторов, в том числе у Паши Климата.

По его словам, гонорары за композицию исчисляются тысячами долларов. А с некоторыми артистами он работает по роялти.

- Я пишу песни вместе с напарником Николаем Журавлёвым. Он отвечает за аранжировки, я — за слова и мелодии. А недавно взял себе в соавторы своего давнего друга рэпера Сергея Рудого. Вместе мы быстрее разгоняем идеи до полноценной песни, — сказал композитор NEWS.ru.

При этом Павел подчеркивает, что не берется за все подряд. Он запросто может отказаться от заказа, если ему не понравилась идея.

- Были случаи, когда я сразу же говорил нет, даже не интересуясь суммой гонорара. А бывало наоборот: брался за интересную идею, соглашаясь на сравнительно небольшие суммы, — отметил композитор.

Ранее Пятый канал выяснил, что на самом деле происходит между артисткой и звездой интернета.

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