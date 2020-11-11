Осеннее обострение ситуации с коронавирусом будет последним, рассчитывают власти Москвы Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Ситуация с пандемией коронавирусной инфекции, которая сложилась в российской столице минувшей весной и этой осенью, станет последней из критических. Надежду на это выразил московский мэр Сергей Собянин, выступая в среду, 11 ноября, на форуме «Сильные идеи для нового времени».

- Осеннее обострение ситуации с коронавирусом будет последним. Вся эта эпидемия, критическая ситуация – это проходящая история, даже не лет, а месяцев. Я уверен, что через несколько месяцев мы и из этого пика пандемии выйдем. Мы рассчитываем, что эта осенне-весенняя история будет последней из критических, - сказала градоначальник.

Мэр Москвы напомнил, что в настоящее время в России на выходе находится несколько эффективных отечественных вакцины против коронавирусной инфекции, и некоторые из них уже изготавливаются в промышленных масштабах.

Как сообщал сайт Kp.ru, по итогам третьей фазы клинических испытаний российская вакцина от коронавируса «Спутник V» показала эффективность в 92 процента.