Собянин: следующие решения по коронавирусным ограничениям могут быть приняты через 2-3 недели

Следующие решения по коронавирусным ограничениям могут быть приняты через 2-3 недели, сказал Собянин. Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Мэр Москвы Сергей Собянин в среду, 11 ноября, выступая на форуме "Сильные идеи для нового времени", заявил, что следующие решения по ситуации с коронавирусом в столице могут быть приняты через 2-3 недели.

"Исходя из ситуации, которую мы получим через 2-3 недели, будем дальше принимать какие-то решения. Но они должны минимально касаться ограничений экономики и бизнеса, насколько это возможно", - передает ТАСС слова Собянина.

По словам градоначальника, российскую столицу в ближайшие недели ждет сложная ситуация с коронавирусной инфекцией.

Собянин отметил, что прогнозы нужно делать, исходя из ситуации и с учетом существующей динамики. Он напомнил слова специалистов, считающих, что сложный период пандемии будет приходится на осенне-зимний период, поэтому надо рассчитать возможности здравоохранения.

На этой неделе власти столицы уже ужесточили ограничения в городе из-за сложной эпидемиологической ситуации.

Так, студентов перевели на удаленку, ресторанам, кафе и клубам запретили работать в ночное время.