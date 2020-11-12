Коронавирус в Москве, последние новости на 12 ноября 2020 года: суточные данные по числу заболевших снизились на 35%

Госпитализировано 1366 пациента с COVID-19 Фото: Артем КИЛЬКИН

Суточные данные по заболевших коронавирусом снизились на 35%. Еще два дня назад за сутки выявили 6897 новых случаев заражения, а последние данные - 4477. Среди новых заболевших 45,5%— от 18 до 45 лет, 11,3% — дети.

- Госпитализировано 1366 пациента с COVID-19. На ИВЛ в больницах Москвы находятся 361 человек, - сообщили в оперативном штабе по борьбе с коронавирусом в Москве.

В октябре около 1500 москвичей стали донорами плазмы – это в два раза больше, чем в сентябре. Об этом рассказала заммэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

- Ранее донорами становились около 650 человек в месяц, то в октябре - около 1500 человек, - рассказала Анастасия Ракова.

Донорами плазмы в столице уже стали почти 5000 человек, причем около 12% сдавали плазму несколько раз.

В оперативном штабе по борьбе с коронавирусом напомнили, чтобы стать донором, необходимо записаться по номеру горячей линии 8 (495) 870-45-16.

Людей и компании, которые не соблюдают масочно-перчаточный режим, штрафуют. Очередной рейд прошел в ТЦ "Елоховский пассаж", "Радуга", "Европа".

- В ходе обследования выявлено 58 нарушителей режима, в отношении них составлены административные протоколы по части 2 статьи 3.18.1 КоАП Москвы. Данная статья предполагает штрафные санкции в размере 4000 рублей, - сказал Руслан Блинов, главный инспектор объединения административно-технических инспекций (ОАТИ) Москвы.

Стало известно, как будут работать ледовые катки и можно ли устроить корпоратив в условиях коронавирусной эпидемии. На все вопросы ответили в столичном оперативном штабе по борьбе с коронавирусом

Фестиваль «Путешествие в Рождество» в этом году проводиться не будет, однако улицы и площади города украсят праздничной иллюминацией.

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