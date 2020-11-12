Женщина насмотрелась фильма о торговле органами и убила дочерей Фото: GLOBAL LOOK PRESS

В Лас-Вегасе, штат Невада, местная жительница Аманда Шарп-Джефферсон (Amanda Sharp-Jefferson) убила своих двоих дочерей. Женщина хладнокровно утопила девочек в ванной.

Когда полиция прибыла на место преступления, американка рассуждала о цене детских органов, которые она смогла бы продать. Об инциденте стало известно KTNV-TV.

Полицейские выяснили, что до этого мать детей посмотрела фильм о торговле органами, после чего ей в голову и пришла идеи расправиться с дочками.

Также сообщается, что Шарп-Джефферсон была арестована, сейчас ей предъявлены обвинения в двух убийствах.

Напомним, ранее сайт kp.ru писал, что в России женщина убийством "спасла от мучений" ребенка. Молодая мамаша расправилась с девятимесячным сыном из-за обычных коликов, от которых малыш плакал. Теперь ей грозит до 20 лет тюрьмы.