«Он ничем не болел, обычные колики»: убитый мамой девятимесячный малыш был здоров

За убийство девятимесячного сына 23-летней жительнице Подмосковья Татьяне Филатовой грозит до 20 лет тюрьмы. Обвинение ей уже предъявили. Дожидаться суда она будет в СИЗО. Теперь дело за психиатрической экспертизой. Оправдание у горе-мамаши одно.

- Сын был насквозь больной. Он постоянно плакал. Я его спасла от мучений, а не убила, - такие показания женщина дает следователям.

Про жуткую смертельную болезнь сына Татьяна написала и в письме, которое оставила рядом с телом задушенного малыша. Его полный текст оказался в распоряжении редакции. Но, как выяснилось, никакого серьезного диагноза у малыша не было.

Рядом с телом мальчика было найдено письмо, которое женщина написала своему мужу. В нем она пишет про болезнь сына. Однако, никаких серьёзных проблем со здоровьем у малыша не было.

- Он родился совершенно здоровеньким мальчиком. Хорошо кушал, набирал вес. Плакал? Да, но не больше других детей. У него были колики и небольшие проблемы с пищеварением. Кормила она его смесью. Думаю, из-за этого и были проблемы с животиком. Вот и вся болезнь, - рассказала «КП» родственница Татьяны, которая просила не назвать ее имя.

За неделю до убийства Татьяна вместе с малышом действительно попала в больницу. На госпитализации настояла педиатр из детской поликлиники.

- Вся проблема была в запорах, которые были у Темы. Ему делали клизмы, корректировали режим питания, - продолжила рассказ родственница Татьяны. – Что уж там случилось в больнице, мы не знаем. Но думаем, именно там у нее крыша поехала...

О том, что их с сыном выписывают 16 мая, Татьяна ни мужу, ни родителям не сказал. На такси женщина вместе с малышом приехала домой. Супруга на месте не оказалась, мужчина был на работе.

- Она оставила дома все вещи: свои и ребенка. С собой вообще ничего не взяла и поехала в эту съемную квартиру. – рассказала родственница семьи.

Квартиру недалеко от своего дома в Коломне Татьяна арендовала на сутки. Она не отрицает, что убить сына решила еще в больнице. Правда, по ее словам, умереть они должны были вдвоем.

- Задушила его подушкой, а потом хотела убить себя. Но просто не смогла. Но я и сейчас не хочу жить, - написала в своих показаниях Татьяна.

За убийство девятимесячного сына 23-летней жительнице Подмосковья Татьяне Филатовой грозит до 20 лет тюрьмы

Напомним, спустя три дня, 19 мая, женщину нашли волонтеры поискового отряда ДПСО «МоскваСпас». Все это время она пряталась в 25 километрах от Коломны в Луховицах. В том, что случилось, родственники винят себя.

- Муж Тани и родители просто места себя не находят. Они уверены, что у нее была послеродовая депрессия. Они замечали странности, к примеру, она могла всю ночь не спать. Мама уговорила Таню пойти к психологу, но та не согласилась. Мы до сих пор все в шоке. Отличная же семья была. Пара такая красивая им все соседи завидовали, - рассказали родственница семьи.

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