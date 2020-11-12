Регионам России поручили вводить ограничения из-за коронавируса без последствий для экономики

Регионам поручили вводить ограничения из-за коронавируса без последствий для экономики Фото: Иван МАКЕЕВ

Правительство России поручило губернаторам регионов при необходимости вводить ограничения из-за пандемии коронавирусной инфекции, не допуская негативных экономических последствий. Поручения кабмина по итогам заседания президиума Координационного совета по борьбе с эпидемией опубликовали на официальном сайте правительства в четверг, 12 ноября.

- Высшим должностным лицам регионов поручено обеспечить анализ текущей ситуации с коронавирусом и ввести при необходимости ограничительные меры для снижения заболеваемости. О результатах доложить в Роспотребнадзор. Срок – до 16 ноября этого года, - говорится в сообщении

В этот же срок главы российских субъектов должны будут создать резервные койки для зараженных пациентов и обеспечить лечащихся на дому инфицированных необходимыми лекарствами. Губернаторы также должны взять на личный контроль вопрос обеспечения больниц, в которых лечат зараженных, лекарствами, средствами индивидуальной защиты и средствами диагностики коронавируса.

Как ранее писал сайт kp.ru, Минобороны России развернет в Хакасии мобильный госпиталь на сто койко-мест для оказания помощи больным коронавирусом пациентам.