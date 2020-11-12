Почти половина трудовых мигрантов живет в Москве и Подмосковье

Чаще всего трудовые мигранты едут в Москву и Подмосковье Фото: Артем КИЛЬКИН

Директор проектов фонда развития международных связей «Добрососедство», председатель комиссии совета по делам национальностей при правительстве Москвы Юрий Московский рассказал, что 40% трудовых мигрантов живут в Москве и Московской области.

С приходом пандемии многие успели вернуться домой, но массового оттока не произошло, так как были закрыты границы.

- В момент начала пандемии во всей Российской Федерации было порядка 2 млн 300 тыс. иностранных граждан, которые приехали на заработки. Сейчас примерно 1 млн 800 тысяч, - говорит эксперт ФАН.

В целом по стране на 26% снизилось число работающих из Евразийского экономического союза. И на 30% сократилось количество действенных разрешений на работу.

- То, что большинство мигрантов едут в Москву и область – не удивительно. В столице в мае трудилось 630 тысяч иностранных граждан, - отметил Московский.

В Минтруде отметили, что в 2020 году почти на 36 тыс. снизилось число работников, трудящихся на основании визы. Через некоторое время в России может возникнуть большая потребность в трудовых мигрантах, полагают в Совфеде. В Госдуме уверены, что особую остроту в ряде отраслей эта проблема получила не только из-за пандемии, но и из-за отсутствия системного подхода региональных властей, пишет газета "Известия".