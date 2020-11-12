Воздушное пространство Армении и Карабаха закрыли для полетов Фото: REUTERS

Силы противовоздушной обороны вооруженных сил Армении и ВКС России закрывают воздушное пространство над Арменией и Нагорным Карабхом. Исключение сделали лишь для самолетов военной и заявленной гражданской авиации. Об этом в четверг, 12 ноября, сообщила представитель армянского Минобороны Шушан Степанян.

- Слухи о появлении турецкого беспилотника «Байрактар» в воздушном пространстве Еревана недостоверные. Воздушное пространство Армении и Арцаха закрыто для полетов, за исключением военной и заявленной гражданской авиации, - написала пресс-секретарь военного ведомства в Facebook.

Напомним, что главы России, Армении и Азербайджана приняли совместное заявление о прекращении военных действий в Нагорном Карабахе, согласно которому конфликтующие стороны останавливаются на занятых позициях и обмениваются пленными. В регионе для контроля над исполнением договора размещают российских миротворцев.

Как писал сайт Kp.ru, в миротворческой операции в Нагорном Карабахе будут задействованы российские вертолеты Ми-8 и Ми-24 ВКС.