Кремль опроверг заявление об участии Турции в миротворческой миссии в Карабахе

В Нагорном Карабахе будут только российские миротворцы. Участие Турции в миротворческой миссии в регионе не обсуждалось, и никаких договорённостей об этом не было. Об этом в четверг, 12 ноября, заявил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков.

- Можно предположить, что возникли какие-то расхождения в понимании. Мы исходим из того, что в Карабахе будут только российские миротворцы, которые дислоцируются в зоне соприкосновения сторон. Взаимодействие с военными Турции будет происходить только в рамках мониторингового центра на территории Азербайджана. Мы неоднократно говорили, это не может быть темой для обсуждения только между Москвой и Анкарой, на это должны дать согласие, - сообщил официальный представитель Кремля.