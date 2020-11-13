За что задержали мэра Томска: СК назвал официальную причину. Фото: Кирилл Кухмарь/ТАСС

Региональный Следственный комитет подтвердил задержание мэра Томска Ивана Кляйна. В отношении чиновника возбудили уголовное дело из-за превышения должностных полномочий, сообщается в пятницу, 13 ноября на официальном сайте правоохранительного ведомства.

По информации следователей, в 2016 году градоначальник дал незаконное указание главе департамента градостроительства и архитектуры администрации Томска в интересах одной из крупнейших организаций города «Томское пиво», в которой мэр ранее был генеральным директором.

Кляйн поручил начальнику департамента внести в геоинформационную систему «ГеоКад» ложные данные о якобы наличии 300 метровой санитарно-защитной зоны на земельном участке предприятия, а также подготовить постановление об отказе в удовлетворении заявления предпринимателя об изменении территории. Чуть позже Иван Кляйн подписан указ об изменении генплана и правил застройки Томска на территории «Томского пива».

- Из-за невозможности использования земельного участка по плану предпринимателю был причинен существенный вред, - говорится в сообщении СК. Отмечается, что на участке бизнесмен хотел построить многоэтажные жилые дома.

Сейчас в квартире Кляйна, администрации Томска и помещениях «Томского пива» проводят обыски.

Как сообщал сайт Kp.ru, мэра Томска задержали сегодня во время утреннего совещания. До назначения градоначальником, Кляйн был директором пивоваренного предприятия, позже совет директоров организации поставил на должность генерального директора его супругу – Галину Кляйн.