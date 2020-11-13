Коронавирус у Илона Маска: тесты основателя SpaceX показали неоднозначный результат

Илон Маск сообщил, что сдал тесты для диагностики коронавирусной инфекции. Фото: REUTERS

Известный американский предприниматель и изобретатель Илон Маск сообщил, что сдал тесты для диагностики коронавирусной инфекции. Об этом основатели компании SpaceX написал в пятницу, 13 ноября, на своей странице в Twitter.

Правда, понять есть ли коронавирус у Илона Маска по этим тестам едва ли получится: предприниматели заявил, что сдал четыре теста, которые показали совершенно разные результаты.

- Что-то очень странное происходит. Сегодня четыре раза сдал тест на коронавирус. Два теста дали отрицательный результат, два – положительный, - написал американец.

Илон Маск отметил, что тесты на антитела проводились на одном и том же медицинском оборудовании, одним и тем же медицинским работником.

Минувшей весной Илон Маск, который критиковал «всеобщую панику» из-за эпидемии коронавирусной инфекции, всего за неделю потерял около 5,5 миллиарда долларов. Состояние основателя SpaceX и Tesla сократилось почти на 20% из-за падения на фондовых рынка из-за пандемии. Позже предприниматели восстановит свои финансовые позиции.