Южная Корея будет производить 150 миллионов доз «Спутника V» ежегодно
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Разработчик российской вакцины от коронавирусной инфекции «Спутник V» и биотехнологическая компания GL Rapha договорились о совместном производстве отечественного препарата. Южная Корея, согласно условиям договора, будет производить более 150 миллионов доз вакцины в год. Об этом в пятницу, 13 ноября, сообщается в официальном Twitter-аккаунте препарата.
Отмечается, что экспорт российской вакцины «Спутник V» начнется уже в январе следующего года.
- Следует активно развивать международное сотрудничество и партнерство для обеспечения достаточного количества российского препарата, чтобы в полной мере удовлетворить международный спрос, - цитируются слова главы Российского фонда прямых инвестиций Кирилла Дмитриева.
Напомним, что Минздрав России зарегистрировал «Спутник V» в начале августа этого года. Препарат уже успешно прошел две стадии испытаний на добровольцах, доказав свою эффективность.