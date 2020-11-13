Южная Корея будет производить 150 миллионов доз «Спутника V» ежегодно Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Разработчик российской вакцины от коронавирусной инфекции «Спутник V» и биотехнологическая компания GL Rapha договорились о совместном производстве отечественного препарата. Южная Корея, согласно условиям договора, будет производить более 150 миллионов доз вакцины в год. Об этом в пятницу, 13 ноября, сообщается в официальном Twitter-аккаунте препарата.

Отмечается, что экспорт российской вакцины «Спутник V» начнется уже в январе следующего года.

- Следует активно развивать международное сотрудничество и партнерство для обеспечения достаточного количества российского препарата, чтобы в полной мере удовлетворить международный спрос, - цитируются слова главы Российского фонда прямых инвестиций Кирилла Дмитриева.

Напомним, что Минздрав России зарегистрировал «Спутник V» в начале августа этого года. Препарат уже успешно прошел две стадии испытаний на добровольцах, доказав свою эффективность.