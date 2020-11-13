Разместивший интимное видео Дзюбы вымогал у футболиста пять миллионов долларов

Дзюба сообщил ФСБ о вымогательстве миллионов долларов за интимное видео Фото: Артем КИЛЬКИН

Российский футболист Артем Дзюба обратился в Федеральную службу безопасности из-за вымогательства у него пяти миллионов долларов. Разместивший интимное видео спортсмена преступник требовал эту сумму, угрожая публикацией записи в сети. Об этом в пятницу, 13 ноября, сообщается издание «Фонтанка».

По информации журналистов, нападающий петербургского «Зенита» лично знаком с шантажистом. Во время встречи с ним Артем Дзюба записал разговор, где слышно, как преступник требуют денег. Личность вымогателя не сообщается.

В выплате денег футболист отказал, поскольку сумма была слишком велика даже для него. Кроме того, не было никаких гарантий, что после уплаты этих пяти миллионов видео все равно не окажется в публичном доступе.

В настоящее время центральный аппарат ФСБ изучает информацию, полученную от футболиста. В органы Дзюба обратился неофициально. Несмотря на то, что имеющихся записей и данных о вымогателе достаточно для возбуждения уголовного дела, решение об этом пока не приняли.

Напомним, что накануне в интернете опубликовали интимное видео, которое хранилось на телефоне Артема Дзюбы. Тренер российской сборной на следующий день сообщил, что футболиста не вызовут на сборы национальной команды.

В интервью kp.ru известный российский хакер Александр Варский предполагал такой исход событий: он отметил, что это частая схема шантажа. Сумма, как правило, зависит от величины звезды. Эксперт отметил, что Артем «не пошел на поводу у этих преступников и правильно сделал».