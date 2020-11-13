Германия назвала неоправданным намерение России ввести зеркальные санкции по Навальному Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Официальный представитель правительства Германии Штеффен Зайберт сообщил, что Берлин «принял к сведению» заявления Москвы о намерении ввести зеркальные санкции по делу Алексея Навального, однако считает такие меры неоправданными и неуместными

«У России есть все необходимое, чтобы расследовать преступление. Вместо этого российский министр иностранных дел объявляет о введении санкций против чиновников других государств. Такой шаг, по мнению федерального правительства, само собой разумеется, неоправдан и неуместен», - заявил представитель кабмина ФРГ

Кроме того, Зайберт обвинил Москву в нарушении договора о запрещении химического оружия и международного права.

Напомним, на фоне инцидента с блогером Алексеем Навальным Европейский союз ввел санкции против шести россиян и одного научно-исследовательского института. В «черный список» попали начальник управления президента России по внутренней политике, глава ФСБ, замминистра обороны, первый замруководителя президентской администрации, полномочный представитель президента в Сибирском федеральном округе.

В пятницу, 13 ноября, министр иностранных дел России Сергей Лавров сообщил, что Москва вводит зеркальный санкции против западных стран. Ограничения коснуться представителей руководящих структур Германии и Франции.