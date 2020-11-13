Во Франции неизвестные напали с ножом на подростка около школы Фото: REUTERS

В пятницу, 13 ноября, в коммуне Аврилле в департаменте Мен и Луара на западе Франции подросток получил несколько ножевых ранений около школы.

Как передает телеканал BFM, нападавшие нанесли несколько ножевых ранений, после чего скрылись с места преступления. Состояние подростка оценивается как критическое, он доставлен в госпиталь.

По предварительным данным, нападавших было трое, их поиски сейчас ведет правоохранительные органы. Мотивы нападавших устанавливаются.

На месте нападения работают сотрудники судебной полиции Анже и службы безопасности департамента.

Напомним, что в последние неделе во Франции участились случаи нападений. В стране произошла серия нападений. Самыми громкими стали два нападения. 16 октября во французском городе Конфлан-Сент-Онорин экстремист убил учителя истории и географии Самюэля Пати, который показывал детям на уроках карикатуры на пророка Мухаммеда. 29 октября в Ницце исламист убил трёх человек в церкви Нотр-Дам.