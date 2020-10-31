Многодетная мать и ризничий: кто погиб в теракте в Ницце

От рук тунисского нелегального иммигранта-исламиста Брахима Ассуауи погибли три человека Фото: REUTERS

МВД Франции опубликовало имена трех погибших в результате теракта в Ницце 29 октября.

От рук тунисского нелегального иммигранта-исламиста Брахима Ассуауи погибли три человека.

60-летней прихожанке собора, Надин Девильерс, была уготована самая страшная участь – она была обезглавлена. Надин жила неподалеку от собора и была набожной католичкой.

Ассуауи перерезал горло 55-летнему Винсенту Локесу. Локес был ризничим в соборе, и именно он открыл двери храма для террориста, когда тот пришел туда раньше всех. Вчера Локес должен был отпраздновать свой день рождения.

Третья жертва – бразильянка, 44-летняя Симона Баррето Сильва. Он прожила во Франции последние 30 лет, у нее было трое детей.

Симона получила несколько проникающих ножевых ранений, смогла выбежать из церкви и спрятаться в ближайшем баре. Но скончалась от кровопотери до приезда скорой. Последними ее словами были: «Скажите моим детям, что я их люблю».

Три недели назад Ассуауи покинул Тунис на корабле с нелегальными беженцами Фото: REUTERS

Мать Ассуауи, проживающая в Тунисе, рассказала журналистам, что ее сын бросил школу, работал механиком, тратя зарплату на алкоголь и наркотики. Она часто спрашивала его: «Мы бедны, а ты тратишь деньги впустую?»

Сын отвечал ей, что если богу угодно, то он наставит его на путь истинный.

Три недели назад Ассуауи покинул Тунис на корабле с нелегальными беженцами и сначала оказался в Италии. После двухнедельного карантина он переехал во Францию. Остальные подробности его маршрута, а также его связи с радикальными исламистами сейчас выясняются. Французская полиция уже задержала двух человек, с которым Ассуауи был в контакте за день перед терактом.

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