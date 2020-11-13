Пашинян назвал главный фактор для подписания соглашения по Карабаху Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Премьер-министр Армении Пашинян назвал «краеугольным фактором» для подписания соглашения по Нагорному Карабаху то обстоятельство, что Степанакерт остался незащищенным после «падения» города Шуши, и в течение часов 20-30 тысяч военных могли оказаться в окружении

«Краеугольным фактором для подписания соглашения была констатация факта, что Степанакерт остался незащищенным …, и если бы война не была остановлена в течение часов, пали бы Степанакерт, затем Аскеран, Мартакерт и от 20 до 30 тысяч наших военных оказались бы в окружении», - заявил глава армянского правительства, отметив, что цифры разнятся в зависимости от сценариев, однако войска Армении не могли бы влиять на ситуацию, поскольку «к ним заходили с тыла».

Напомним, договор о полном прекращение огня на территории Нагорного Карабахе вступил в силу в 00:00 по московскому времени во вторник, 10 ноября. При этом Баку и Ереван останавливаются на занимаемых ими позициях. Однако до 20 ноября Азербайджану должны вернуться Агдамский район, до 15 ноября - Кельбаджарский район, а до 1 декабря - Лачинский район.

После заявлений о договоренностях по Нагорному Карабаху недовольные соглашением в тот же день вышли на улицы Еревана, протестующие ворвались в здание правительства Армении. На первом этаже разбили несколько стекол.