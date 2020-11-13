Светлана Тихановская заявила о создании «Народного трибунала» в Беларуси Фото: REUTERS

Лидер белорусской оппозиции Светлана Тихановская объявила о создании «Народного трибунала».

«Если государственная судебная система не работает, мы справимся без нее. Ответить должен каждый, кто цинично нарушил и нарушает закон ... Время правосудия пришло», — заявила политик.

Кроме того, экс-кандидат в президенты Белоруссии опубликовала план действий по борьбе с белоруской властью, которую она считает нелегитимной.

План состоит из шести шагов. Первы делом «нейтрализовать идеологов и пособников режима», после чего собрать доказательства «преступлений» действующей власти. Тихановская также обратилась к сотрудникам правоохранительных органов Белоруссии с просьбой предоставить свидетельства исполнения «преступных» приказов, гарантируя амнистию или смягчение уголовной ответственности каждому, кто выполнит это условие.

После исполнения этих шагов оппозиция намерена провести процесс «Народного обвинения». Датой этого процесса выбрали 20 декабря, когда планируют организовать наиболее многочисленный марш оппозиции.

Напомним, акции протеста проходят в Белоруссии после президентских выборов, которые состоялись в республики 9 августа.

Ранее по итогам последнего дня своего «ультиматума», 25 октября, Тихановская объявила о начале в Белоруссии «общенациональной забастовки». До этого политик выступала с требованиями отставки действующего президента Белоруссии Александра Лукашенко, «прекращения насилия» на улицах и освобождения всех политзаключённых. При невыполнении данных условий до 25 октября, она пообещала устроить забастовку. Кроме того, заявляла о массовых протестах, блокировке автомобильных трасс и даже «обвале продаж в государственных магазинах».