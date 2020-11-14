Белый дом: Штаб Трампа оспаривает итоги выборов в Мичигане и Пенсильвании

Пресс-секретарь Белого дома Кейли Макинэни, выступавшая в качестве представителя избирательного штаба Дональда Трампа Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Республиканцы, оспаривающие итоги президентских выборов в штате Мичиган, представили в суд 43-страничный документ с доказательствами обоснованности своих претензий, сообщила пресс-секретарь Белого дома Кейли Макинэни.

«Мы представили доказательства существования проблем при голосовании в штате Мичиган на 43 страницах. Это показания реальных свидетелей и наблюдателей на избирательных участках», - сказала она в эфире телеканала Fox Business.

Кейли Макинэни выступавшая в качестве представителя избирательного штаба Дональда Трампа, сообщила также, что сторонники действующего американского лидера возбудили иск в штате Пенсильвания. Она пояснила, что суть иска «состоит в том, что избиратели-демократы в случае, если у них возникали проблемы с бюллетенями, могли получать уведомления от членов избиркомов с тем, чтобы решить возникшие проблемы, а избирателям-республиканцам такой возможности не было предоставлено».

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