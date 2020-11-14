Полиция во Франкфурте применила водометы на акции против карантина

Полиция во Франкфурте-на-Майне применила водометы на акции против карантина Фото: REUTERS

Во Франкфурте-на-Майне полиция Германия применила водометы для разгона акции противников ограничений, введенных на фоне карантинных мер. Об этом сообщила в Twitter пресс-служба правоохранительных органов города.

В субботу, 14 ноября, в центре города собрались сотни демонстрантов, выступающих против карантинных. Среди них были и правые радикалы. После многочисленных предупреждений правоохранители объявила акцию завершенной и призвала разойтись.

«Призыв освободить Гетеплац и Ратенауплац остался невыполненным, пришлось применить водомет, чтобы очистить площадь», - говорится в заявлении полиции Франкфурте-на-Майна

Правоохранители отмечают, что неоднократно предупреждали о возможном применении спецсредств, если толпа не разойдется.

Напомним, 2 ноября в Германии вступил в силу новый карантин. Власти заявили, что он будет менее жестким, чем минувшей весной. В связи с ограничениями в стране закрыты все рестораны, бары и другие заведения общественного питания. Карантинные меры будут действовать как минимум до конца текущего месяца.

Акции протеста проходила в Германии и ранее, когда карантинные меры не были ужесточены. В конце августа в Берлине собралось более 38 тысяч человек, выступающих против ограничений. Тогда на акциях задержали более 300 человек. В пресс-службе полиции заявили, что пострадали не менее 33 сотрудников правоохранительных органов.