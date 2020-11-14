Два уголовных дела возбуждены против одного из участников драки с Харитоновым

У Сергея Харитонова медики диагностировали сотрясение мозга. Фото: Антон Новодережкин/ТАСС

Против одного из участников драки, в которой пострадал боец ММА Сергей Харитонов, возбуждены два уголовных дела о причинении лёгкого вреда здоровью. Дела возбудили против Абсолютного бойцовского чемпионата Адама Яндиева. Об этом сообщили в ГУ МВД.

«По результатам проведенной проверки дознавателем территориального ОМВД в отношении подозреваемого возбуждено два уголовных дела по признакам состава преступления, предусмотренного ст. 115 УК РФ "Умышленное причинение легкого вреда здоровью"»,— приводит РИА Новости выдержку из сообщения.

Как писал сайт kp.ru, один из участников драки, боец Адам Яндиев, отказался в полиции от дачи показаний после драки, несмотря на то, что ему выдали обязательство о явке в полицию.

Напомним, днем ранее, 13 ноября, стало известно, что боец смешанных единоборств был избит. Причиной драки послужил бытовой конфликт. Спортсмен обратился за помощью к медикам, которые диагностировали у него сотрясение мозга, а также травму правого глаза и перелом носа. В субботу, 14 ноября, бойца госпитализировали в больницу, где он будет прооперирован.

По факту драки спортсмен написал объяснение и заявление в полицию.