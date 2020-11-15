Врач сказал, насколько эффективны народные средства при шуме в ушах Фото: Евгения ГУСЕВА

Шум в ушах весьма неприятный симптом, который без правильного лечения может привести к серьезным последствиям. О том, настолько эффективны народные методы лечения деликатной проблемы и стоит ли к ним вообще прибегать, kp.ru рассказала врач-терапевт, эндоскопист, заведующая организационно-методическим кабинетом Лидия Голубенко.

По словам специалиста, в аптеках и в Интернете сейчас действительно можно найти самые различные виды лекарств - от мазей до капель.

- Однако народные средства в качестве альтернативного метода избавления от шума в ушах неэффективны. Ни один из этих препаратов не доказал свою действенность в клинических испытаниях, - отмечает врач.

Также Голубенко добавила, что самым верным решение при проблемах с ушами - обратиться за квалифицированной помощью к терапевту. Основными симптомами, свидетельствующими о необходимости посещения врача служат постоянное гудение, звон или жужжание.

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