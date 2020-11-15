Врач сказал, сколько нужно спать человеку, чтобы не подхватить простуду Фото: Олег РУКАВИЦЫН

При недостатке сна организм человека может ослабеть и стать более уязвимым для инфекций, особенно в сезон гриппа и ОРВИ. О том, сколько на самом деле необходимо спать человеку, чтобы не заболеть, kp.ru рассказала врач-терапевт, эндоскопист, заведующая организационно-методическим кабинетом Лидия Голубенко.

Если вы не получаете достаточного количества сна или страдаете бессонницей, то определенно повышается риск заболеть или продлевается время инфекции, - объяснила специалист.

Также врач отметила , в случае, если человек менее семи часов в сутки каждую ночь, то риски заболеть увеличиваются в три раза.

- Это связано с тем, что пока вы спите, ваше тело использует это время для восстановления и поддержания эффективности всех систем, - добавила Голубенко.

Именно поэтому для хорошего самочувствия и сильно иммунитета нужно стараться спать по семи - восьми в сутки. А если вы уже чувствуете себя плохо, то следует сделать сон приоритетом - чем больше времени вы будете отдыхать, тем быстрее организм восстановится.

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