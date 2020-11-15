Режиссер рассказал, как Трамп попал в фильм «Один дома 2»

Дональд Трамп в фильме «Один дома 2» Фото: кадр из фильма

Режиссер знаменитой рождественской комедии «Один дома 2: Затерянный в Нью-Йорке» Крис Коламбус в интервью изданию Insider рассказал, каким образом нынешнему президенту США Дональду Трампу удалось сыграть самого себя в одном из эпизодов фильма.

Коламбус поведал, что когда съемочная группа выбрала для съемок принадлежавший тогда республиканцу отель «Плаза», тот неожиданно выдвинул условие: он должен появиться в кадре.

«Единственный вариант, при котором вы сможете снимать кино в отеле, — это если я буду в фильме», - именно так, по словам режиссера, заявил ему Трамп.

Сцена, где знаменитый миллиардер подсказывает заблудившемуся в отеле главному герою, как пройти в холл, понравилась зрителям на первом показе картины, поэтому Крис Коламбус решил ее не вырезать.

К слову, как писал сайт kp.ru, ранее «Википедия» заблокировала страницу о фильме «Один дома 2» именно из-за того, что в нем снялся Дональд Трамп.