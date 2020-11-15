Археологи нашли более ста древних саркофагов в Египте Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Археологи нашли на территории Египта более ста древних саркофагов и 40 статуэток. Поразительную находку сделали в некрополе Саккары, некоторые из древностей позолоченные, сообщает в субботу, 14 ноября, министерство туризма и археологии Египта.

- В этой партии более ста закрытых саркофагов, относящихся к Позднему периоду Древнего Египта (662-332 годы до нашей эры) и к эпохе Птолемеев (332 – 30 годы до нашей эры). Район этого некрополя – настоящий кладезь древностей. Пока что удалось найти лишь один процент от всех артефактов региона, - сообщил министр туризма Халед аль-Анани во время пресс-конференции.

Найденные саркофаги и статуэтки распределят между четырьмя египетскими музеями, некоторые из них поместят в строящийся Большой Египетский Музей и музей Новой административной столицы. В одном из саркофагов нашли мумию мужчины ростом около 165 сантиметров.

Деревянные саркофаги нашли в трех погребальных колодцах глубиной в среднем по двенадцать метров. Раскопками занималась исключительно египетская миссия. Древности выполнены из дерева, что доказывает наличие некое мастерской по производству саркофагов, которую пока что не обнаружили. Генсек Высшего совета по делам памятников древности Египта Мустафа Вазири сообщил, что археологи дойдут до места расположения мастерской примерно в конце 2021 года.

Как сообщал сайт kp.ru, ранее эти же археологи обнаружили в древнем египетском некрополе Саккаре 27 нетронутых саркофагов, возраст которых превышает 2,5 тысячи лет. Открытие назвали одним из крупнейших в мировой истории в своем роде.