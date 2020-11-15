В Ереван прибыли еще два самолета с российскими миротворцами и БТР Фото: Мария ЛЕНЦ

Еще два российских самолета с миротворцами на борту прибыли в Ереван. Ан-124 доставили в регион 30 военнослужащих и 10 бронетранспортеров БТР-82А, а также средства материально-технического обеспечения. Об этом в воскресенье, 15 ноября, сообщили в министерстве обороны России.

- Двое воздушных судна Ан-124 «Руслан» российской военно-транспортной авиации доставили с аэродрома в Ульяновске в Ереван бронетехнику и личный состав подразделений 15-й миротворческой бригады, - говорится в заявлении ведомства.

После разгрузки, осмотра и подготовки техники миротворцы совершат 300-километровый марш в район сосредоточения, который располагается в городе Горис, уточнили представители министерства.

Напомним, что российских миротворцев перебрасывают в зону нагорнокарабахского конфликта в соответствии с договоренностями о полном прекращении войны, достигнутыми главами Армении, Азербайджана и России 9 ноября. В общей сложности, в регионе разместят 1 960 российских военнослужащих с техникой.