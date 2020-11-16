Стоматолог сказала, почему дорогие зубные щетки могут стать бесполезны для людей Фото: Евгения ГУСЕВА

В погоне за красивой и белоснежной улыбкой многие пытаются добиться своей цели, стараясь чаще чистить зубы новомодной щеткой или использовать дорогие зубные пасты. Однако дорогие зубные щетки могут оказаться бесполезны для людей. Об этом kp.ru рассказала врач-стоматолог хирург, имплантолог, пародонтолог Екатерина Дронова.

- Мало просто иметь самую дорогую, разрекламированную зубную щетку и пасту, важно знать саму технику чистки зубов и понимать конечный результат, - объяснила специалист.

По ее мнению, в целом процедура чистки зубов заключается в удалении мягкого налета с щечной, язычной, небной, жевательной, контактной (между зубами) поверхностей.

Кстати, рабочая головка щетки покрывает всего 2 - 2,5 зуба, и ведь в области каждого во рту необходимо совершить порядка 5 - 10 выметающих движений. Только в таком случае можно будет добиться хорошего удаления налета после пищи.

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