Премьер-министр Армении считает себя главным ответственным за ситуацию в Карабахе Фото: REUTERS

Премьер-министр Армении Никол Пашинян назвал себя главным ответственным за сложившуюся ситуацию в Нагорном Карабах, когда в результате принятого соглашения о прекращении войны Азербайджану отходят ряд территорий непризнанной республики. Об этом глава армянского правительство заявил в понедельник, 16 ноября, во время пресс-конференции в онлайн режиме.

- Разумеется, я понимаю, что главным ответственным за данную ситуацию являюсь я, - сказал Никол Пашинян.

Премьер-министр Армении заявил также, что не считает реалистичным изменение трехсторонних договоренностей по Карабаху.

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