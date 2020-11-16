Кремль сообщил об отсутствии плана ужесточения ограничений из-за коронавируса в России Фото: Алексей БУЛАТОВ

Комплексного плана ужесточения ограничений из-за коронавирусной инфекции по всей России нет, решения принимают регионы, исходя из своей эпидемиологической обстановки. Об этом в понедельник, 16 ноября, заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков во время беседы с журналистами.

- В регионах сейчас варьируется потребность в ужесточении мер ограничений и изоляции, однако никакого комплексного плана в этой области нет. В настоящее время идет конкретно по регионам работа. Жестким контролем этой ситуации занимается оперативный штаб, который работает в правительстве, - отметил пресс-секретарь президента России.

Напомним, что с сегодняшнего дня правительство Бурятии приостановило на 14 дней работу торговых центров, заведений общественного питания, бань, фитнес-клубов и других объектов из-за распространения заболевания.