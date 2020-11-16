Мишустин призвал сократить время ответа скорой помощи на звонки пациентов Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН

В России необходимо сократить время ответа скорой помощи на звонки пациентов, усилив работу call-центров. Об этом заявил в понедельник, 16 ноября, премьер-министр страны Михаил Мишустин в ходе заседания президиума координационного совета по борьбе с пандемией коронавирусной инфекции.

- Следует максимально сократить время ответов на звонки людей в скорую помощь. Для этого необходимо усилить работу call-центров, чтобы каждый человек мог оперативно и своевременно получить необходимую консультацию и медицинскую помощь, - заявил глава российского правительства.

Премьер призвал привлекать к этой работе добровольцев, в том числе профессиональных психологов, что во многих регионах государства уже эффективно используется в рамках проекта "Мы вместе".

Михаил Мишустин также заявил, что нагрузка на региональные системы здравоохранения из-за коронавируса растет, а в большинстве регионов, где растет заболеваемость, не вводят своевременных ограничений.