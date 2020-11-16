Глава Бурятии объяснил повторный локдаун

Из-за коронавируса в Бурятии закрыли ТЦ, кафе и фитнес-клубы Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Глава Бурятии Алексей Цыденов объяснил, что жёсткие меры по борьбе с коронавирусом в регионе необходимы для перелома роста заболеваемости в течение двух недель. Об этом сообщили в пресс-службе правительства Бурятии.

- С целью перелома ситуации с распространением новой коронавирусной инфекции с 16 ноября на две недели приостанавливают работу все торговые центры, объекты общепита, бани, сауны, фитнес-клубы, бассейны, учреждения допобразования, - заявил Цыденов.

Ранее сайт KP.ru сообщал, что Бурятия стала первым российским регионом, где ввели повторный локдаун из-за распространения коронавируса. С понедельника, 16 ноября, в Бурятии не будут работать рестораны, кафе и все остальные предприятия общественного питания. Ограничения продлятся до 30 ноября.

Столовые на предприятиях будут кормить только сотрудников, а рестораны в гостиницах будут обслуживать только персонал и постояльцев.

С 16 по 30 ноября в Бурятии также будет запрещено посещать торговые центры, детские игровые комнаты, аттракционы, сауны, кинотеатры и салоны красоты.