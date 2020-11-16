На острове Стромболи в районе Сицилии проснулся вулкан

Момент извержения вулкана на острове Стромболи засняли на видео с яхты. Фото: скрин с видео

На маленьком острове Стромболи в Тирренском море к северу от Сицилии активизировался вулкан. По данным издания Il Mattino, вулкан выбросил столб пепла, который впоследствии осел на территории близлежащих поселений.

В понедельник, 16 ноября, жители острова услышали мощный взрыв, произошедший в одном из кратеров действующего вулкана Стромболи. В данный момент эксперты пристально наблюдают за активностью проснувшегося вулкана.

Остров Стромболи принадлежит группе Липарских островов, расположенных к северу от Сицилии. Одноименный вулкан Стромболи имеет три активных кратера.

Последний раз Стромболи извергался в июле 2019 года. Тогда погиб один человек, по меньшей мере трое получили легкие травмы. Самое крупное извержение островного вулкана произошло в 2009 году.