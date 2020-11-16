Компания Moderna назвала процент эффективности своей вакцины от коронавируса

Компания Moderna заявила о 95-процентной эффективности своей вакцины от коронавируса Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Американская компания Moderna сообщила, что разработанная ей вакцина показала 94,5% эффективности по результатам третьей стадии испытаний.

В компании также сообщили, что испытание проходило на 30 тысячах человек. Через две недели после введения второй дозы вакцины коронавирусом заболели 95 добровольцев. При этом 90 из них получили плацебо, а пять - вакцину, сказано в отчёте компании.

Вакцина от Moderna называется mRNA-1273. Она создана на базе матричной РНК. Рибонуклеиновая кислота участвует в работе препарата в качестве чертежа для создания вирусного S-белка.

По действию препарат похож на вакцины от Pfizer и BioNTech.

Ранее сайт KP.ru сообщал, что в августе в России зарегистрировали вакцину от коронавируса "Спутник V", разработанную центром имени Гамалеи, а в октябре в стране зарегистрировали вакцину "ЭпиВакКорона", разработанную центром вирусологии "Вектор".

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