Токаев заявил о строительстве завода для производства российской вакцины от коронавируса в Казахстане

Токаев договорился с Путиным о строительстве завода по производству вакцины от COVID-19. Фото: akorda.kz

В Казахстане построят завод для производства российской вакцины от коронавируса, сообщил президент республики Касым-Жомарт Токаев. Заявление опубликовано на сайте президента.

Казахстан в августе подписал соглашение о поставках вакцины "Спутник V" после окончания испытаний.

- Мною достигнута договорённость с президентом России о строительстве завода по производству российской вакцины. Правительство уже приступило к переговорам о привлечении инвестиций в этот нужный проект, - заявил Токаев.

11 ноября, как сообщал сайт KP.ru, президенты Казахстана и России провели переговоры по телефону. Они договорились активизировать сотрудничество в борьбе с пандемией коронавируса и совместно производить вакцину от вируса.

Напомним, "Спутник V" стала первой в мире вакциной от коронавируса. В России она была зарегистрирована в августе. О завершении регистрации препарата сообщил 11 августа Владимир Путин.