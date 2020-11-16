Появилась новая версия причины авиакатастрофы, в которой погиб телеведущий Колтовой

Назвала еще одна причина, которая могла привести к авиакатастрофе, в которой погиб телеведущий Александр Колтовой. Фото: Instagram.com

Смерть Александра Колтового, разбившегося в авиакатастрофе в Подмосковье, до сих пор вызывает вопросы. Телеведущий "ДНК" и "Звезды сошлись" погиб во время полета на своем самолете, вместе с ним была знакомая. Девушка тоже скончалась.

Сейчас в обстоятельствах происшествия разбирается Межгосударственный авиационный комитет (МАК) и следователи.

По одной из версий, причиной трагедии стала техническая неисправность, окружающие видели полосу дыма за самолетом.

- Так называемые черные ящики в частной авиации фактически не применяются, - рассказал источник ФАН в МАК. – Но и без этого опытному эксперту многое скажет даже деформация деталей. Состояние проводки покажет, что могло стать причиной возгорания. Скорее всего проводка – это одна из версий.

В ведомстве подтверждают, что найденные на месте устройства не являются аварийными бортовыми самописцами и не предназначены для расследования авиационных происшествий, и считка данных невозможна из-за полученных повреждений, сообщает газета "Известия".

А вот заслуженный летчик-испытатель Российской Федерации, генерал-майор, доктор технических наук Магомед Толбоев уверен, причина произошедшего не только в технической неисправности, но и в ошибке пилота.

Не в коем случае нельзя летать над трассами и домами. Если бы пилот летел над полем, то смог приземлиться, пробег такого самолета до полной остановки всего 200 метров.

- Он шел над трассой и не успел дотянуть до безопасного места для посадки. Ему не хватило нескольких секунд. Скорее всего, надышался угарным газом, - заключил эксперт.